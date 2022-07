Veröffentlicht am 23. Juli 2022 von wwa

VETTELSCHOSS – Unbekannte betreten unbewohntes Einfamilienhaus in Vettelschoß, im Hübelsheckerweg

Im Zeitraum von Samstag, 25. Juni 2022 bis Samstag, 23. Juli 2022 verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus in Vettelschoß. Ein Berechtigter, der nach dem Rechten schauen wollte, stellt am Samstag fest, dass die Türen zum Wohnhaus offenstehen. Aufbruchsspuren wurden nicht festgestellt. Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen ist noch unbekannt, ob etwas aus dem noch möblierten Wohnhaus entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Quelle: Polizei