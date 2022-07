Veröffentlicht am 23. Juli 2022 von wwa

FLAMMERSFELD – Führungen im Raiffeisenhaus jetzt bei der VHS Altenkirchen-Flammersfeld buchbar!

Zu einem der kulturellen Wahrzeichen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gehört das Raiffeisenhaus in Flammersfeld, in dem Friedrich Wilhelm Raiffeisen von 1848 bis 1852 das Amt des Bürgermeisters der Bürgermeisterei Flammersfeld ausübte. 1849 gründete er hier den „Flammersfelder Hülfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirthe“, den weltweit ersten Darlehnskassenverein. Die „Genossenschaftsidee“ gehört seit 2015 zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO.

Gemeinsam mit den Raiffeisen-Botschaftern sowie dem ehrenamtlichen Fachpersonal bietet die Tourist-Info der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld seit Jahren Führungen durch das Haus und Garten von Friedrich Wilhelm Raiffeisen an. Während der Führungen sehen Sie liebevoll präsentierte Themenzimmer, in denen Ihnen die Raiffeisen-Botschafter so manches Mal auch die ein oder andere Anekdote näherbringen. Ein kleiner Lehrpfad im Garten, der gut angelegte Bauerngarten sowie Hinwies- und Schautafeln dienen für weitere ausgiebige Informationen und ein idyllisches Erleben.

In Kooperation mit der Volkshochschule der Verbandsgemeinde ist jederzeit eine Online-Buchung für Führungen ab dem 1. August 2022 an jedem 1. und 3. Sonntag im Monat über die Homepage der VHS möglich. Zusätzliche Gruppenführungen können außerdem bei Martina Beer, Tel. 02681/85-193, tourist-info@vg-ak-ff.de, angefragt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Volkshochschule oder direkt über den QR-Code. Foto: VG AKFL