Veröffentlicht am 23. Juli 2022 von wwa

LEUTESDORF -Weinbergspicknick in Leutesdorf

An der vielbefahrenen B 42 gegenüber der Kirche steht seit 1996 die Bronzestatue des Traubenträgers, nach einem Entwurf der Leutesdorfer Künstlerin Guta Stephanow von Freydorf. Daneben die Weingüter der Gemeinden Bad Hönningen, Weißenthurm, Neuwied, Andernach sowie Herford Westfalen. Aus den Weingütern von Andernach und Herford ergibt sich die Jahrhunderte alte Weinbergsgeschichte und eine schöne Tradition. Da treffen sich jedes Jahr Vertreter der beteiligten Weingüter, um an ihren Rebstöcken Hand anzulegen und mit der Weinkönigin auf ein sonnenreiches Jahr anstoßen.

Diese Tradition wurde auch am 21. Juli 2020 gepflegt. Mit einem Glas Wein begrüßten die Weinsteigwinzer ihre Gäste zu einem Umtrunk und nach einer Wanderung über den am Rheinsteig gelegenen Leutesdorfer Kulturpfad, gab es hoch oben an einem der schönsten Aussichtspunkte auf das Rheintal und die Eifel ein zünftiges Weinbergspicknick. Zwischen Streuobstwiesen, Kunst und Tradition warben die Weinsteigwinzer für das Tafeln am Strom, das in zwei Wochen auf den Rheinwiesen stattfindet.

Aber nicht nur dieser Event stand im Fokus sondern auch die zukünftige gemeinsame regionale Vermarktung. Während das Bier in Andernach, vom Fuße der Eifel bei der regionalen Vermarktung der Westerwälder eine Rolle spielen möchte, ist es in Leutesdorf der Wein. Nicht nur touristisch gehört auch Leutesdorf zum Westerwald, denn hier am Fuße hoch über dem Rhein wächst der beste Wein. Das zumindest ließen die Westerwälder Landräte Enders und Hallerbach wissen, die mit dem Westerwaldkreis zusammen die Regionale Vermarktung unter dem Namen „Wir Westerwälder“ ins Leben gerufen haben.

Hoch oben inmitten von Streuobstwiesen mit Blick auf Europas höchsten Kaltwassergeysir und einem der schönsten Ausblicke auf Andernach und Leutesdorf konnten die Gäste von fern und nah sich wenn auch grauem Himmel, bei Brot und Wein, Wurst und Wasser austauschen, Kontakte knüpfen und sich über neue gemeinsame Strategien austauschen. (mabe) Fotos: Marlies Becker