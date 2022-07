Veröffentlicht am 23. Juli 2022 von wwa

BETZDORF – „IT2School“ fördert Fachkräfte von morgen

Die Erkenntnis sollte sich langsam durchgesetzt haben: Das Land der Dichter und Denker benötigt auch Ingenieure und IT-Experten. Seit Jahren gibt es daher vielfältige Aktivitäten in Deutschland, die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Fächer an Schulen hervorzuheben und das Interesse an einer entsprechenden Ausbildung bzw. einem Studium zu wecken. Die MINT-Initiative ist sicherlich das prominenteste Beispiel.

Inzwischen beteiligen sich auch elf Schulen im Kreis an zwei Programmen der „Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.“ mit Sitz in Ludwigshafen.

Bei „IT2School – gemeinsam IT entdecken“ geht es darum, den Zugang zu Informationstechnologien altersgerecht und spielerisch zu vermitteln. Mithilfe von Basismodulen setzen die Kinder und Jugendlichen eigene kleine Bauprojekte um, erfahren, wie das Internet überhaupt funktioniert oder wie aus Stromimpulsen Buchstaben werden.

Landrat Dr. Peter Enders und der Erste Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus waren jetzt am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen zu Gast, wo man ein mehr als positives Zwischenfazit zieht: „Das ist ein tolles Projekt für unsere Schülerinnen und Schüler“, so Schulleiterin Simone Löcherbach. Dabei beschränkt sich das Programm nicht auf die weiterführenden Schulen. Auch Grundschulen im Kreis – unter anderem in Daaden und Flammersfeld – machen mit, hier nennt sich das Ganze „KiTec – Kinder entdecken Technik“.

Das Kreismedienzentrum agiert dabei als Regionalpate und koordiniert die Fortbildungen und Materialbestellungen. Leiter Axel Karger und Joschka Hassel von der Wirtschaftsförderung des Kreises betonten, wie wichtig eine Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen ist. Diese werden nicht nur als Sponsoren gesucht, vielmehr erhalten die Firmen so direkten Kontakt zu Schulen und potenziellen Nachwuchskräften. Und eine Kooperation ist längst nicht mehr auf die IT-Branche beschränkt, schließlich ist heutzutage jeder Handwerksbetrieb auf Fähigkeiten am Rechner angewiesen. Und so würden sich Karger und Hassel wünschen, dass sich noch mehr Schulen und Unternehmen an „IT2School“ beteiligen. Kontakt zu den Ansprechpartnern: joschka.hassel@kreis-ak.de, Tel. 02681-813907, axel.karger@pl.rlp.de, 02681-812252

Foto: Freuen sich, dass „IT2School“ gut ankommt: (hinten, von links) Tobias Gerhardus (Erster Kreisbeigeordneter), Joschka Hassel (Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen), Landrat Dr. Peter Enders , Simone Löcherbach (Schulleiterin Freiherr-vom-Stein Gymnasium Betzdorf), Axel Karger (Kreismedienzentrum Altenkirchen) und Marc Etzbach (Lehrer Freiherr-vom-Stein-Gymnasium). (Foto: Kreisverwaltung)