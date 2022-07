Veröffentlicht am 23. Juli 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Birkentee und Buchenbrot“: Unterwegs auf dem Baumwipfelpfad im Panarbora-Park Waldbröl

Mehr als 1,6 Kilometer zu Fuß in luftiger Höhe: Das ermöglicht der Baumwipfelpfad im 2015 eröffneten Panarbora-Park im oberbergischen Waldbröl. Hierher lädt die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen ein für Montag, den 8. August. Der Name Panarbora setzt sich zusammen aus dem lateinischen Wort für Baum – „Arbor“ – und dem griechischen „Pan“, dem Hirtengott und Gott des Waldes und der Natur in der griechischen Mythologie.

Das Herzstück des Naturerlebnisparks bildet der 34 Meter hohe Aussichtsturm, von dem man eine berauschende Aussicht über das Bergische Land genießt. Von hier aus gelangt man auf Nordrhein-Westfalens längsten und barrierefreien Baumwipfelpfad und entdeckt die Natur aus einer völlig neuen Perspektive. Auf einer Lauflänge von 1635 Meter führt der Rundkurs durch die verschiedenen Baumvegetationszonen. Für den 8. August hat die Kreisvolkshochschule dazu eine Führung unter dem Motto „Birkentee und Buchenbrot“ mit volkskundlichen Anekdoten geplant. Im Anschluss besteht ausreichend Zeit, Panarbora auf eigene Faust weiter zu erkunden.

Die Teilnahme inklusive Führung bei eigener Anreise kostet 15 Euro, hinzu kommen Parkgebühren von 3 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212 oder 812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Foto: Unterwegs auf dem Baumwipfelpfad im Panarbora-Park Waldbröl: Am 8. August bietet das die Kreisvolkshochschule Altenkirchen an. (Fotos: D. Ketz/Panarbora)