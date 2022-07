Veröffentlicht am 22. Juli 2022 von wwa

WISSEN – Matthias Reuber: Glasfaserausbau schnell ermöglichen – Heimischer Landtagsabgeordneter wirbt für Zustimmung in der Bevölkerung

Der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Reuber spricht sich dafür aus, den Glasfaserausbau im Kreis Altenkirchen voranzutreiben. „Die Vorteile liegen klar auf der Hand, angefangen vom schnellen Internet über einen flächendeckenden Zugang bis hin zur Wertsteigerung der Immobilien spricht vieles dafür, jetzt schnellstmöglich die Weichen zu stellen“, so Reuber, der daher die Kooperation mit der Deutschen Glasfaser begrüßt. Diese würde im Falle einer genügend großen Anzahl von Interessenten mit dem Ausbau auch in unserer Region beginne. Kosten für die Verlegung der Kabel würden weder den Kommunen noch den Haushalten entstehen, lediglich eine einmalige Anschlussgebühr und die monatlichen Anbieterpreise, die sich in etwa in dem Rahmen von bisherigen Gebühren für herkömmliche Kupferkabel bewegen, würden anfallen. „Das ist ein aus meiner Sicht tolles Angebot“, so Reuber, „mit dieser Lösung würden wir und als ländlich geprägtes Gebiet gut für die Zukunft aufstellen“. Daher plädiert der Abgeordnete dafür, dass möglichst viele Menschen ihr Interesse an dem Projekt bekunden. „Bis zum 14. August können die Bürgerinnen und Bürger dies online unter www.glasfaser-ak.de erledigen. Hier kann man auch alle Details einsehen“, so Reuber, der sich freuen würde, wenn bis zum abschließenden Stichtag 19. November mehr als 33 Prozent der Bürgerinnen und Bürger einen Vertrag abgeschlossen hätten und damit der Glasfaserausbau im Kreis Altenkirchen an Fahrt aufnehmen würde.