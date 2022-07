Veröffentlicht am 22. Juli 2022 von wwa

BUSENHAUSEN – Für Charlotte Sturm wird Traum von Amerika wahr – Erwin Rüddel besuchte PPP-Stipendiatin vor ihrem Abflug in Busenhausen

„Nur noch wenige Tage, dann wird ein langgehegter Wunschtraum wirklich wahr“, entfuhr es der 17-jährigen Charlotte Sturm, gegenüber dem heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel. Der hatte zuvor die Schülerin des Westerwald Gymnasiums der Kreisstadt Altenkirchen erfolgreich als Stipendiatin des Parlamentarischen Patenschafts-Programm nominiert.

Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika, mit dem über die Dauer eines Austauschjahres Schülerinnen und Schüler den jeweils anderen Kontinent entdecken und erleben können. Während dieser Zeit werden die Stipendiatinnen und Stipendiaten jeweils von Bundestagsabgeordneten als Pate oder Patin begleitet.

„Ich bin überzeugt, dass ich mit Charlotte Sturm die richtige Entscheidung getroffen habe“, erklärte „ihr Pate“ Erwin Rüddel, der sich im Wohnort der jungen Frau nochmals von deren Vita überzeugen ließ. Derzeit ist Charlotte Schülerin der elften Klasse und belegt als Leistungskurse die Fächer Deutsch, Englisch und Erdkunde. Ein großes Hobby von ihr ist das Tanzen, als Aktive einer Tanzschule in der Kreisstadt AK.

„Sieben Stunden pro Woche bin ich dabei – mit viel Spaß und Freude“, so die Teenagerin, die dabei ihre erfolgreiche Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben erwähnt. Klavierspielen sowie Theaterspielen sind weitere Aktivitäten, mit denen Charlotte andere und sich selbst begeistert. Nicht unerwähnt bleiben darf ihr ehrenamtliches Engagement bei der Mitarbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen. „Es macht mir immer wieder Spaß mich in den Dienst einer guten Sache zu stellen, bei der ich meine Mitmenschen unterstützen oder ihnen helfen kann“, fügte die PPP-Stipendiatin hinzu.

Was aber war ihr Beweggrund zur Bewerbung für das Parlamentarische Patenschafts-Programm? „Schon seit langer Zeit war es mein Wunsch ein Auslandsjahr in den USA zu absolvieren. Das Stipendium ermöglicht mir eine andere und damit neue Kultur kennen zu lernen und mich als Person weiter entwickeln und selbstständiger werden zu können. Insofern freue ich mich wirklich sehr auf diesen interkulturellen Austausch“, so die Gymnasiastin mit freudig erwartungsvollem Blick in die nahe Zukunft.

Schließlich steht am 2. August 2022 ihr Abflug nach Amerika auf der Agenda. Dort wird sie in einer Familie in Nashville, North Carolina, ihr gastliches Zuhause haben. Nashville hat rund 5.000 Einwohner und ist etwa 45 Minuten von der Hauptstadt Raleigh entfernt. „Es scheint alles sehr ländlich zu sein, ähnlich wie bei uns im Westerwald. Wir hatten bereits ein erstes Onlinemeeting. Die Familie und meine künftigen Gastschwestern wirken total nett und sympathisch“, berichtete Charlotte weiter.

Dies kommt auch ihren weiteren Gedanken und Wünschen sehr nahe: „Ich hoffe durch das Stipendium neue Menschen kennen zu lernen, die englische Sprache zu vertiefen, neue Freundschaften zu knüpfen und natürlich das andere Schulsystem zu erleben. Dabei bin ich mir sicher, zum interkulturellen Austausch beitragen zu können und meiner amerikanischen Gastfamilie sowie meinen neuen Freunden etwas über Deutschland und unsere Kultur vermitteln zu können.“

So ein Austauschjahr bedeutet natürlich auch immer wieder Aufbruch und Trennung – auf Zeit. Doch auch dazu ist im Hause Sturm alles d‘accord. „Meine Familie hat sich sehr über meine Auswahl gefreut und ist total stolz auf mich. Mein Freundeskreis hat sich ebenso für mich und mit mir gefreut, auch wenn sie etwas traurig sind, dass wir uns gut zehn Monate nicht sehen können“, merkte Charlotte Sturm, mit Dank an den heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten für dessen erfolgreiche Nominierung abschließend an.

„Möge sich der USA-Aufenthalt über das PPP-Stipendiat als ein Lebenswunschtraum erfüllen, Charlotte zahlreiche gute Begegnungen und Erlebnisse erfahren, neue Bekannt- und Freundschaften schließen, die ihren weiteren Lebensweg positiv begleiten und weiter entwickeln und sie als Junior-Botschafterin von Deutschland in Amerika überzeugen, woran ich nicht den geringsten Zweifel habe, dann ist ihr Stipendium auch ein Beitrag für eine bessere Welt“, bekräftigte Erwin Rüddel. Foto: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel

