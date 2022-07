Veröffentlicht am 22. Juli 2022 von wwa

WILLROTH – Wilfried Schiefer neuer Ortsbürgermeister von Willroth

Seit der Niederlegung der Amtsgeschäfte durch den ehemaligen Ortsbürgermeister Richard Schmitt zum 31. März 2021 wurden diese vertretungsweise durch den Ersten Beigeordneten Karl Kubba geführt. Bis dahin hatte sich niemand für die Wahl einer neuen Ortsbürgermeisterin oder eines neuen Ortsbürgermeisters am 14. März 2021 durch die Bürgerinnen und Bürger beworben.

Nach nunmehr 15 Monaten Vertretungszeit hatten jüngst aufgrund eines Aufrufs der Ortsgemeinde im Mitteilungsblatt jedoch erfreulicherweise gleich zwei Personen ihr Interesse an der Übernahme dieses Amtes bekundet. So war es in der Sitzung am 20. Juli 2022 Aufgabe des Ortsgemeinderates, das neue Gemeinde-Oberhaupt zu wählen. Wilfried Schiefer konnte sich dabei mit neun Stimmen gegen Gabriele Paffrath durchsetzen.

Unmittelbar im Anschluss an die Wahl nahm der Erste Beigeordnete Karl Kubba die Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung von Wilfried Schiefer zum neuen Ortsbürgermeister vor und gratulierte im Namen der Ortsgemeinde. Auch Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, gratulierte dem neuen Orts-Chef und wünschte eine allzeit glückliche Hand. Gleichzeitig zollte er auch der unterlegenen Bewerberin, Gabriele Paffrath, Respekt und Anerkennung für den Mut, sich der Kandidatur ebenfalls gestellt zu haben. (soh) Foto: VG AKFL