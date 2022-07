Veröffentlicht am 22. Juli 2022 von wwa

BETZDORF – Hilfen für ukrainische Flüchtlinge

Wegen des Krieges in der Ukraine kommen überwiegend junge Frauen und Kinder bei uns an. Obwohl bereits bei der Einreise auf mögliche Gefahren durch Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung hingewiesen wird, lassen sich solche Taten im weiteren Verlauf ihres Aufenthaltes nicht ausschließen. Nicht immer steht hinter der Idee Flüchtlinge aufzunehmen ehrliche Absicht. Manchmal verbirgt sich dahinter in einigen Fällen auch kriminelle Energie.

Der Weisse Ring unterstützt geflüchtete Menschen, die sich in Deutschland aufhalten, sofern sie in Deutschland Opfer einer Straftat wurden, mit allen zur Verfügung stehenden Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten, die im konkreten Einzelfall erforderlich und angemessen erscheinen.

Für weitere Informationen steht der Ansprechpartner für den Kreis Altenkirchen Dieter Lichtenthäler und sein Team unter 0151 55164828 bzw. lichtenthaeler.dieter@mail.weisser-ring.de zur Verfügung.