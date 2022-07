Veröffentlicht am 22. Juli 2022 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Ausbildung bei der Verbandsgemeindeverwaltung erfolgreich abgeschlossen

Die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld hat in den vergangenen Jahren mit Erfolg verstärkt jungen Menschen die Möglichkeit einer hochwertigen Ausbildung eröffnet und wird diesen Weg auch in Zukunft weitergehen. Sie bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Berufsbildern. Im laufenden Jahr 2022 haben wieder Auszubildende ihre Ausbildung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld in verschiedenen Bereichen erfolgreich beendet.

So schlossen Hannah Schuh und Lars Böhning ihr Studium zum Bachelor of Arts erfolgreich ab. Maurice Krämer beendete sein Studium zum Bachelor of Engineering in der Fachrichtung Bauingenieurwesen.

Für Simeon Deneu und Niklas Graben endete nach drei Jahren die Ausbildung mit der bestandenen Prüfung zum Verwaltungsfachangestellten.

Giuseppe Caruso, Julia Jung, Jennifer Sälzer, Ellen Scherf, Lea Schmidt und Magdalena Wiegel schlossen ihre Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher bzw. zu staatlich anerkannten Erzieherinnen ab. Michèle Seeger indes beendete die dreijährige Teilzeitausbildung zur Erzieherin.

Nils Weller und Niklas Schwarzbach verstärken fortan das Team der Verbandsgemeindewerke als Fachkräfte für Abwassertechnik und André Schug als Fachkraft für Wasserversorgung.

Bürgermeister Fred Jüngerich gratulierte allen Auszubildenden herzlich zum erfolgreichen Abschluss. „Ich freue mich sehr, dass wir aufgrund der hervorragenden Ausbildungsleistungen fast allen Nachwuchskräften eine Weiterbeschäftigung anbieten können“, so Jüngerich zu den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld bietet auch für das Jahr 2023 freundlichen und engagierten jungen Menschen Ausbildungsmöglichkeiten an. Informationen zu offenen Ausbildungsstellen gibt es auf der Webseite der Verbandsgemeindeverwaltung (www.vg-ak-ff.de). Foto:VG AKFL