Veröffentlicht am 22. Juli 2022 von wwa

KAISERSLAUTERN – Hechelnder Hund im Auto

Einen stark hechelnden Hund hat eine Frau am Mittwochnachmittag,20. Juli 2022, in einem Auto in der Mannheimer Straße entdeckt und vorsorglich die Polizei verständigt. Der Pkw stand zwar in der Tiefgarage eines Einkaufscenters, dennoch herrschten auch dort hohe Temperaturen. Weil die Zeugin schon ungefähr 20 Minuten wartete, die Fahrzeughalter aber nicht aufgetaucht waren, machte sich die Frau Sorgen um das Tier.

Als die Polizeistreife kurz darauf vor Ort eintraf, standen die Zeugin und die Hundebesitzerin gemeinsam an dem Auto. Die Hundehalterin hatte ihren stark hechelnden Vierbeiner zwischenzeitlich mit Wasser versorgt. Dennoch wurde die 65jährige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz rechtlich aufgeklärt und ihre Personalien notiert. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Dringender Appell der Polizei: Lassen Sie bei diesen hohen Temperaturen niemanden in einem geschlossenen Fahrzeug zurück! Der Innenraum heizt sich innerhalb kurzer Zeit auf und wird sozusagen zum „Backofen“. Die Hitze in Verbindung mit dem fehlenden Sauerstoff kann für Mensch und Tier gefährlich werden und zu gesundheitlichen Schäden führen. (cri) Quelle: Polizei