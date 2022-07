Veröffentlicht am 22. Juli 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisfeuerwehrverband schult Feuerwehrkameraden im Ahrtal an der Motorsäge.

Genau ein Jahr nach der verehrenden Flutkatastrophe im Ahrtal unterstützt der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen im Rahmen der Partnerschaft zwischen dem Kreis Altenkirchen und der Verbandsgemeinde Altenahr mit einem Ausbildungswochenende zum Führen einer Motorsäge im Feuerwehrdienst.

Dazu reisten die beiden Motorsägen – Instruktoren) Michael Klöckner (Feuerwehr Steinebach) und Holger Urrigshardt (FFW Wehbach/Wingendorf) mit ihrem Verbandsvorsitzenden Volker Hain und dem Spannungssimulator des Kreisfeuerwehrverbandes in die Verbandsgemeinde Altenahr.

Mit insgesamt 15. Teilnehmern aus den Einheiten Mayschoß, Altenahr, Ahrbrück, Berg und Kesseling traf man sich am Freitagabend im Gemeindehaus Kalenborn.

Sichtlich erfreut über das Angebot zeigte sich der stellv. Wehrleiter Dirk Schmitt bei der Eröffnung und wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg. Im Verlauf des Abends wurden die theoretischen Grundlagen wie z.B. die verschiedenen Fälltechniken gelehrt. Am Samstagmorgen traf man sich dann im Waldgebiet von Ober-Krälingen. Die Teilnehmergruppe wurde in zwei Kleingruppen aufgeteilt, sodass eine mit der Fällung eines Baumes beschäftigt war und die andere Gruppe am Spannungssimulator übte. Im Laufe des Tages hatte jeder Teilnehmer min. einen Baum fachgerecht gefällt und unter Spannung stehendes Holz geschnitten.

Dabei gingen die Instruktoren auch auf nützliche Werkzeuge und Geräte ein, Fälltechniken im Schwachholzbereich und das zu-Fall-bringen hängen gebliebener Bäume.

Am Ende des Lehrganges waren sich sowohl die Teilnehmer wie auch die Ausbilder über einen gelungenen Lehrgang einig. Initiator der Aktion waren der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenahr Frank Linnarz und Volker Hain als Verbandsvorsitzender. Auch zukünftig möchten beide die Patenschaft aufrechterhalten und bei Bedarf die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Altenahr unterstützen. Der Kreisfeuerwehrverband bedankt sich bei den Kameraden der Feuerwehr Weyerbusch die freundlicherweise das Zugfahrzeug zur Verfügung stellten. (voh) Fotos: KFV AK