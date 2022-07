Veröffentlicht am 21. Juli 2022 von wwa

HÖVELS-SIEGENTHAL – Verkehrsunfall mit Motorradfahrer auf der B 62

Mittwochnachmittag, 20. Juli 2022, um 15:30 Uhr ereignete sich auf der B 62 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Am Ortseingang vom Hövels-Siegenthal bremste ein aus Richtung Betzdorf kommender in Richtung Wissen fahrender Pkw-Fahrer sein Fahrzeug ab. Dahinter fuhr ein 24 Jahre alter Mann mit einem Motorrad der Marke Honda. Der reagierte zu spät und stürzte bei seiner Vollbremsung. Das Krad rutschte über die Fahrbahn und stieß gegen den abbremsenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Krad war nicht mehr fahrbereit. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen an Händen und Armen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Quelle: Polizei