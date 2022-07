Veröffentlicht am 21. Juli 2022 von wwa

KOBLENZ – Verkehrsunfall im Saarplatzkreisel in Koblenz

Mittwochnachmittag, 20. Juli 2022, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Frau den Saarplatzkreisel mit ihrem PKW auf dem inneren Fahrstreifen. Als sie an der Ausfahrt Moselring den Kreisel verlassen wollte, übersah sie einen LKW, der parallel zu ihr den äußeren Fahrstreifen befuhr, kollidierte mit ihm, verlor die Kontrolle über das Auto und fuhr frontal gegen eine Mauer. Die junge Frau und ihr 20-jähriger Beifahrer kamen verletzt in ein Krankenhaus. Am LKW entstand leichter Sachschaden, der PKW erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe austraten, musste zudem die Feuerwehr die Fahrbahn reinigen. Quelle: Polizei