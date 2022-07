Veröffentlicht am 21. Juli 2022 von wwa

VALLENDAR – Verkehrsunfallflucht in Vallendar auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes

Mittwochabend, 20. Juli 2022, um 19:05 Uhr stellte ein 48-jähriger Pkw-Fahrer seinen Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Vallendar ab. Nachdem er gegen 19:20 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung im hinteren, linken Fahrzeugbereich fest. Der Unfallverursacher flüchtete nach der Kollision in unbekannte Richtung. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Quelle: Polizei