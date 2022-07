Veröffentlicht am 21. Juli 2022 von wwa

DERNBACH – Komplettentwendung eines Chrysler Grand Cherokee in Dernbach

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19 auf 20. Juli 2022, kam es in der Gartenstraße in Dernbach im Zeitraum zwischen 00:00 und 07:00 Uhr zu einer Komplettentwendung eines Chrysler Grand Cherokee SRT, Farbe Weiß, amtliche Kennzeichen NR-AP121. Das Fahrzeug verfügt über ein Keyless-Go-System, die Originalschlüssel wurden nicht entwendet. Der PKW war im Carport des Anwesens abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei