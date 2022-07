Veröffentlicht am 21. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Das Big House hat in den Sommerferien wieder viel zu bieten

Sommerferien: Für das städtische Jugendzentrum Big House bedeutet das, ein attraktives Programm zusammenzustellen, damit Langeweile ein Fremdwort für die Jugendlichen bleibt. Neben einem abwechslungsreichen Angebot vor Ort heißt es auch wieder „Big House on Tour“. Drei Ausflüge stehen dabei auf dem Programm. Am Donnerstag, 28. Juli, werden im Koblenzer Trampolin-Park „Salto“ große Sprünge gemacht (Kostenbeitrag 5 Euro). In der zweiten Ferienwoche, am Donnerstag, 4. August, geht es dann beim Besuch des Kletterwalds in Bendorf noch höher hinaus (Kostenbeitrag 10 Euro). Ein weiterer Höhepunkt wartet dann am Dienstag, 30. August, auf die Jugendlichen, wenn es nach Brühl ins Phantasialand geht (Kostenbeitrag 15 Euro). Für diese Ausflüge ist eine Anmeldung erforderlich, die entsprechenden Formulare liegen im Big House an der Museumsstraße 4a aus.

Im Jugendzentrum selbst stehen kleine Turniere, eine Gaming- und eine Sportwoche auf dem Plan, des Weiteren eine Übernachtung. Dazu gibt es Cocktails und Pizza – und falls die Hitzewelle anhält, bestimmt das ein oder andere Eis. Sämtliche Angebote im Big House sind kostenlos. Das BigHouse-Team freut sich auf einen abwechslungsreichen Sommer. Weitere Informationen gibt es via E-Mail an jugendzentrum@neuwied.de.