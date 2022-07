Veröffentlicht am 20. Juli 2022 von wwa

PIRZENTHAL – Flächenbrand in Pirzenthal

Mittwochmittag, 20. Juni 2022, kurz nach 12 Uhr hieß es für die Freiwillige Feuerwehr Wissen: Flächenbrand an der K 61 oberhalb von Pirzenthal. Dort hatte eine gut 20 Meter lange Böschung direkt an der Fahrbahn Feuer gefangen. Gemeldet hatte dies ein Autofahrer und auch gleich Löschversuche mit zwei Wasserflaschen unternommen. Die Absicht war sicher lobenswert, jedoch waren die Feuerwehrleute am Ende erfolgreicher. Die Angelegenheit erwies sich als nicht ganz so harmlos, denn unmittelbar neben der Brandstelle erstrecken sich ein Fichtenbestand und ein Getreidefeld. Hätte das Feuer dorthin übergegriffen, die Folgen wären vermutlich dramatisch gewesen. So löste man das Problem mit mehreren Strahlrohren. Im Einsatz waren, einschließlich der Besetzung der Funkzentrale, 20 Kräfte, dazu die Polizei. (bt) Fotos: Bernhard Theis