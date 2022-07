Veröffentlicht am 20. Juli 2022 von wwa

WISSEN – Fahranfänger verursacht Verkehrsunfall auf der B 62

Dienstagnachmittag, 19. Juli 2022, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger, der erst seit Juni einen Führerschein hat, die B 62 (Bahnparallele) aus Richtung. Wissen kommend in Richtung Wissen-Nisterbrück. Am Ende der langen Gerade der Bahnparallele verlor er im Verlaufe einer Linkskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und schleuderte erst nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem PKW kollidierte und anschließend wieder nach rechts, wo er in die Schutzplanke prallte. Im Bereich der Unfallstelle ist eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt, die offensichtlich nicht beachtet wurde. Die Fahrzeuginsassen in beiden PKW wurden nicht verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf circa 15.000 Euro schätzt. Quelle Polizei – Foto: Bernhard Theis