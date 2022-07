Veröffentlicht am 20. Juli 2022 von wwa

ROSENHEIM – Holzdiebstahl an der Abfahrt L 288, Rosenheim/Nauroth

Durch unbekannte Täter wurde vermutlich am Freitagabend, 15. Juli 2022, in einem an der Abfahrt L 288, Rosenheim/Nauroth, gelegenen Waldstück gelagertes Holz, circa 1,5 Raummeter, vermutlich mit einem weißen Pkw, entwendet. Hinweise an die Polizei Betzdorf, tel. 02741/9260. Quelle: Polizei