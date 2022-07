Veröffentlicht am 20. Juli 2022 von wwa

RHEIN-WESTERWALD – Naturpark Netzwerk Naturschutz startet durch – Erstes Netzwerktreffen setzte den Grundstein für zukünftige Zusammenarbeit

Startschuss für Naturpark Netzwerk Naturschutz! Bei schöner Atmosphäre und tollem Ausblick kamen die Mitglieder des Naturpark Netzwerk Naturschutz am 28. Juni zum offiziell ersten Mitgliedertreffen in Anhausen zusammen. Das Naturpark Netzwerk Naturschutz oder kurz NNN ist aus einem LEADER-Projekt hervorgegangen, in dem die Ausgestaltung und der Umfang eines Naturschutz-Netzwerkes erarbeitet wurde. Die Betreuung des Netzwerkes erfolgt durch den Naturpark Rhein-Westerwald.

„Mit dem Naturpark Netzwerk Naturschutz möchten wir ein aktives Netzwerk für Ehrenamtliche, Naturschutzvereine und -initiativen und engagierte Naturinteressierte etablieren“, so Irmgard Schröer, Geschäftsführerin des Naturparks Rhein-Westerwald. Ziel ist es, Menschen, die im Naturschutz tätig sind, im Austausch und in der Zusammenarbeit mit anderen Aktiven zu fördern und dabei zu unterstützen, dass geplante Aktionen oder Maßnahmen eine höhere Reichweite und größere Erfolge erwirken können.

Das erste Treffen in der Drei Eichenhütte der Ortsgemeinde Anhausen wurde dafür genutzt, relevantes Wissen, Erfahrungen und Ideen der Teilnehmer untereinander auszutauschen, sowie zukünftige Schritte und Themen für Vorträge und Exkursionen zu besprechen. Ebenso wichtig wie der gezielte Austausch von Informationen sind dem Netzwerk lockere Gespräche zwischen den Mitgliedern, die das Entwickeln von Ideen und Kooperationen überhaupt ermöglichen.

Der Erfolg des Projekts ist abhängig von der Anzahl an engagierten Mitgliedern. Daher freut sich das Netzwerk natürlich weiterhin über Neuzugänge, denen der Naturschutz am Herzen liegt. Bei Interesse oder offenen Fragen hilft die Geschäftsstelle des Naturparks Rhein-Westerwald gerne weiter. Das nächste Präsenztreffen der Mitglieder wird im Herbst voraussichtlich in Form einer Fachexkursion stattfinden.