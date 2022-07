Veröffentlicht am 20. Juli 2022 von wwa

PUDERBACH – Thema des Monats im August 2022: „Hilfe, mein Kind steckt in der Pubertät“

Die Pubertät ist eine Zeit großer Unsicherheit – nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für die Eltern, die sich plötzlich mit den Stimmungsschwankungen des Sohnes oder der Tochter auseinandersetzen müssen. Nicht umsonst gilt die Pubertät als eine der stärksten Belastungsproben für die ganze Familie. Denn Pubertierende brauchen starke Eltern, die ihnen Halt geben, wenn nötig Grenzen setzen, gleichzeitig aber auch Freiräume zur Entwicklung ermöglichen. Eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz zu schaffen, ist keine einfache Ausgabe und benötigt vor allem Geduld, Verständnis und Respekt auf allen Seiten.

Wie können Eltern ihre Kinder beim Übergang in das Erwachsenenalter unterstützen? Plötzlich Funkstille? – Wie schafft man es miteinander im Gespräch zu bleiben? Wie gelingt es Eltern, ein „Leuchtturm“ im Pubertätswahnsinn zu sein? Warum und wieso muss es überhaupt eine Pubertät geben? Das Haus der Familie Puderbach bietet Ihnen auf der Homepage haus-der-familie-puderbach.de hilfreiche Tipps und Informationen zum Thema im August „Hilfe, mein Kind steckt in der Pubertät“ an. Das Thema ist ab 01. August 2022 online.