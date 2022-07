Veröffentlicht am 20. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Kinder des „Kinderschiff“ feierten Abschluss der Kita-Zeit

„Leinen los“ hieß es für 16 kleine Entdecker aus der städtischen Kindertagesstätte „Kinderschiff“, die sich mit dem Bus auf den Weg nach Segendorf machten. Eine kurze Wegstrecke, die mit einer spannenden Schatzsuche verbunden war, führte sie zum Bauernhof der Familie Kurz. Auf einer nahegelegenen großen Wiese am Moorbach konnten sich alle bei einem ausgiebigen Picknick stärken, bevor eine spannende Erkundungstour am Bach begann. Mit Lupengläsern, Keschern und Tellern machten sich die Mädchen und Jungen auf zu einer Entdeckungsreise nach Bachbewohnern. Unter sachkundiger Begleitung von Manuela und Thomas Kurz erhielten sie viele Einblicke in die Artenvielfalt der Bachlebewesen.

Ein weiteres Highlight für die Kinder war der Bauernhof und die Begegnung mit den dort lebenden Tieren. Natürlich durfte auch eine zünftige Mittagspause mit Pizza und Melone nicht fehlen. Mit dem Abschiedsgeschenk der Kita, einer Handlupe mit Namen, konnten die Kinder noch einige Zeit auf der Wiese spielen und forschen. Am Nachmittag waren die Eltern der zukünftigen Schulkinder eingeladen, um gemeinsam mit ihrem Nachwuchs und dem Kita-Team bei der Übergabe der Portfolios den ereignisreichen Tag ausklingen zu lassen.