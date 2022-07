Veröffentlicht am 19. Juli 2022 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus für Dienstag, 19. Juli 2022, Stand: 15 Uhr – Corona-Pandemie: Drei Todesfälle im Kreis – 39.674 Infektionen im Kreis seit Pandemie-Beginn bestätigt – Hospitalisierungsinzidenz bei 6,77

Die aktuelle Corona-Lage für den Kreis Altenkirchen: Beim Gesundheitsamt wird ein weiterer Todesfall im Zuge der Pandemie registriert, verstorben ist eine Frau im Alter von 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 39.674 Menschen positiv auf eine Infektion getestet. Als geheilt gelten 36.021 Personen. 3.507 Menschen sind derzeit positiv getestet. In stationärer Behandlung mit Corona-Infektion befinden sich 19 Frauen und Männer. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz gibt das LUA mit 6,77 an.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Hospitalisierung (landesweit): 6,77

7-Tage-Inzidenz (landesweit): 772,6

7-Tage-Inzidenz Kreis: 801,0

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 39.674

Veränderung zum 18. Juli: + 326

Aktuell Infizierte: 3.507

Geheilte: 36.021

Verstorbene: 146/+1

in stationärer Behandlung: 19

Die Zahlen für die Verbandsgemeinden:

Altenkirchen-Flammersfeld: 10.903

Betzdorf-Gebhardshain: 7.806

Daaden-Herdorf: 5.554

Hamm: 3.916

Kirchen: 7.594

Wissen: 3.901

Teststellen

Eine Liste der aktuellen Teststationen in Rheinland-Pfalz (mit Suchfunktion) führt das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unter: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/