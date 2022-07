Veröffentlicht am 20. Juli 2022 von wwa

PRACHT – Bahnunterführung in Wickhausen mit Hakenkreuz beschmiert – Die Ortsgemeinde bittet um Mithilfe, diesen „Schmierfinken“ auf die Spur zu kommen

Wieder einmal waren „Schmierfinke“ in Pracht unterwegs und haben die Sprühdose kreisen lassen. An den Seitenwänden der Bahnunterführung in Wickhausen (Talstraße) wurden beide Seitenwände mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert, unteranderem auch ein Hakenkreuz. Wie dem Ortsbürgermeister berichtet wurde, waren die Verursacher in der Zeit vom 06. auf 07. Juli 2022 in Wickhausen unterwegs. Auch wurde eine Garage in der Pferdegasse mit einem Hakenkreuz versehen und bei einem anderen Grundstück in der Pferdegasse wurde die Regenbogenfahne angezündet. Für die Beseitigung der Schmierereien an der Unterführung musste die Ortsgemeinde mal wieder Steuergelder, circa 350 Euro, ausgeben.

Die Ortsgemeinde und auch die Anwohner des Wohnhauses haben Strafanzeige gestellt. Wer Hinweise zu den Vorfällen machen kann, sollte dies dem Ortsbürgermeister mittteilen oder die Polizeiinspektion in Altenkirchen informieren.

Bereits im Mai waren „Sprüher“ in Pracht rund um den Kindergarten aktiv. Hier wurde die Buswartehalle in der Waldstraße besprüht und einige Verkehrsschilder wurden verunstaltet. (udse) Fotos: OG Pracht

Fotos von den beschmierten Bereichen und deren Beseitigung