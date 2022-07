Veröffentlicht am 20. Juli 2022 von wwa

NIEDERSCHELDERHÜTTE – Inspektion und Reinigung des Abwasserkanals in Niederschelderhütte, B 62

In der Zeit vom 9. August bis 2. September 2022 finden im gesamten Verlauf der Kölner Straße (B 62) im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte Arbeiten am Abwasserkanal statt. Im Bereich der Erzquell Brauerei von der Einmündung Heinrichstraße bis Ausfahrt Lidl-Markt sowie in Höhe der Einmündung Adolfstraße wird der Verkehr mit einer Lichtzeichenanlage geregelt. In den übrigen Bereichen wird eine Wanderbaustelle eingerichtet. Die Ausführungen erfolgen zu verkehrsarmen Zeiten an drei bis fünf Tagen im genannten Zeitraum. Die örtliche Ordnungsbehörde bittet um Beachtung.