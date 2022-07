Veröffentlicht am 19. Juli 2022 von wwa

HERKERSDORF – Beim Sommerfest auf der Wiese…

Die Kindertagesstätte „Im Wiesengrund“ Herkersdorf/Offhausen feierte am Samstag, 16. Juli 2022 ein rundum gelungenes Sommerfest auf dem Außengelände der Einrichtung. Bereits am Jahresanfang hatte der Elternausschuss seine Idee der Kita-Leitung und dem Stadtbürgermeister vorgestellt. Aufgrund der Pandemie hatten Eltern, Kinder und Erzieher*innen keine leichte Zeit, darum wollte man alles daran setzen, in diesem Sommer ein gemeinsames Fest zu organisieren, bei dem man gemütlich beisammen sitzen und Zeit zum Austausch finden konnte. Der Vorschlag traf sofort auf Zustimmung und so ging man auch zeitnah an die Umsetzung.

Nun begrüßten Elternausschussvorsitzende Jana Baldus und Leiterin Elke Graf zirka 150 Personen auf dem Außengelände der Kita. Man freute sich über die rege Beteiligung und wünschte allen Teilnehmern einen schönen Nachmittag. Im Anschluss sangen alle gemeinsam das Lied „Beim Sommerfest auf der Wiese…“ und die Kinder stellten das Programm des Festes vor. Das besondere hierbei: Die Kinder selbst hatten das Programm auf die Beine gestellt. Ein Kindergremium hatte in den Wochen vorm Fest gemeinsam mit zwei Fachkräften erarbeitet, was sie gerne machen möchten und was angeboten werden soll.

Kuchenspenden der Eltern, Würstchen im Brötchen, welche der Förderverein HOPE gestiftet hatte, Zuckerwatte und Popcorn gehörten ebenso wie gekühlte Getränkte zum kulinarischen Angebot.

Die Kinder konnten in einer Olympiade Stempel sammeln, um ein Präsent zu gewinnen. Hierfür mussten sie einen Eierlauf absolvieren, beim Zielwerfen auf einen Hai teilnehmen, beim Dosenwerfen Treffsicherheit beweisen und beim Sackhüfen mitmachen. Außerdem standen Glitzertattoos und ein Kreativangebot, bei dem Segelschiffe gebaut wurden, auf dem Programm.

Die Eltern verweilten derweil an Stehtischen oder Festbänken, hatten Zeit zum Austausch und Kennenlernen und genossen die gemeinsame Zeit im Umfeld der Einrichtung, in der ihre Kinder jeden Tag betreut werden.

„Es war ein rundum gelungenes Fest, welches nur positive Stimmen hervorgerufen hat. Besonders hervorheben möchte ich die gute Zusammenarbeit zwischen der Kita und dem Elternausschuss, welche gemeinsam die gesamte Vorbereitung gestemmt haben!“, resümiert Leiterin Elke Graf abschließend. (dag) Fotos: Kita