Veröffentlicht am 19. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Neue Foto-Spots animieren, die Region zu erwandern – Überdimensionaler Bilderrahmen in Wollendorf installiert

Zehn Kommunen, zehn außergewöhnliche Panoramen: „Mitten am Rhein“, von Remagen über Neuwied bis Vallendar, gibt es neuerdings riesige Bilderrahmen, die den Blick leiten und sich hervorragend für Ausflugsfotos eignen. Errichtet wurden sie im Rahmen der Zukunftsinitiative „Starke Kommunen, starkes Land“, über die das Land Rheinland-Pfalz die Zusammenarbeit der Kommunen fördert. Ziel des Förderprogramms ist, gemeinsam die Sichtbarkeit und Standortqualität der Kommunen zu erhöhen. Im nördlichen Rheinland-Pfalz haben sich dazu elf Kommunen unter dem Slogan „Mitten am Rhein“ als Kooperationsverbund zusammengeschlossen, um gemeinsame Projektarbeit zu leisten.

Eine nun sichtbare Aktion ist das Aufstellen von überdimensionalen Bilderrahmen in zehn der beteiligten Rheinanrainer-Kommunen. Mit Abmessungen von rund zweieinhalb Metern Höhe und vier Metern Breite bieten diese auch Platz für Gruppenbilder. Damit schöne Erinnerungsfotos entstehen, wurde bei der Standortauswahl besonderer Wert auf einen attraktiven Panoramablick gelegt. Die Stadt Neuwied hat sich bei der Standortsuche schlussendlich für den Rastplatz Alter Sportplatz Wollendorf entschieden. Der Aufstellort ist Teil der Rheinsteigroute und bietet eine Aussicht auf das Neuwieder Becken mit den angrenzenden Höhenlagen Taunus und Westerwald sowie Hunsrück und Eifel. Oberbürgermeister Jan Einig freut sich über die Fertigstellung und dankte bei der Besichtigung neben allen Beteiligten besonders den Servicebetrieben Neuwied, welche die Installation an diesem nicht ganz einfachen Standort erst ermöglicht haben. Für Julia Kloos-Wieland, Touristikerin in Neuwieds Amt für Stadtmarketing, ist diese Kooperation ein weiterer Schritt, gemeinsam mit den beteiligten Kommunen die Region touristisch weiter aufzuwerten und zu vermarkten.

Foto: Touristik-Spezialistin Julia Kloos-Wieland und Oberbürgermeister Jan Einig posierten gemeinsam mit Kay Bröhl und Armin Bärz (von links) vom städtischen Tiefbauamt in dem neuen Bilderrahmen am Rastplatz Alter Sportplatz Wollendorf.