Veröffentlicht am 19. Juli 2022 von wwa

KOBLENZ/KAISERSESCH – Technik, die begeistert: MINT-Mobil der Hochschule Koblenz erneut zu Gast in Kaisersesch

„Das ist ja mal cool“, waren sich die Schüler des Kurses Technik und Naturwissenschaften der 9. Klasse der Realschule plus und Fachoberschule in Kaisersesch nach dem Besuch des MINT-Mobils der Hochschule Koblenz einig. Das Team um Prof. Dr. Johannes Stolz aus dem Fachbereich Ingenieurwesen am RheinMoselCampus, das junge Menschen in den Schulen der Region für Technik begeistern will, war bereits zum zweiten Mal in Kaisersesch zu Gast, ein dritter Besuch ist schon geplant. Termine nach den Sommerferien sind für interessierte Schulen noch buchbar. Mehr Informationen sind unter www.hs-koblenz.de/mint-mobil verfügbar.

Vor der Corona-Pandemie hatte das MINT-Mobil der Hochschule Koblenz bereits einmal Halt an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus und Fachoberschule in Kaisersesch gemacht. „Wir waren damals schon von dem Konzept überzeugt und als wir jetzt noch einen freien Termin ergattern konnten, haben wir sofort zugesagt“, freute sich Schulleiter Hans-Jürgen Schmitz. Zwei Studierende der Elektrotechnik aus dem Fachbereich Ingenieurwesen der Hochschule bauten gemeinsam mit Prof. Johannes Stolz und den zwölf Schülern diverse kleine technische Schaltungen und Bausätze, die auch in der Praxis so Verwendung finden. „Die Smartphone-Boombox ist ein kleiner Audioverstärker, mit dem sich das Prinzip des Autoradios, des Bluetooth-Lautsprechers oder der Stereoanlage zu Hause gut erklären lässt. So stellen wir für die Schülerinnen und Schüler den direkten Praxisbezug her“, erklärte Stolz. „Heute war es eine reine Männerveranstaltung, aber das ist üblicherweise nicht so, denn wir haben sehr gemischtes Publikum“, so Tutorin Hannah Lewentz, „und es zeigt sich, dass die Mädchen bei unseren Versuchen oftmals sorgfältiger arbeiten und weniger Hilfestellungen benötigen.“

Nach sechs Schulstunden waren mehrere Bausätze – vom Lauflicht, über die Boombox, bis hin zu einer Tesla-Spule zum Betrieb defekter Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen – aufgebaut. Und noch vor der Rückfahrt war bereits ein Folgebesuch des MINT-Mobils vereinbart, gebucht vom betreuenden Lehrer Thomas Schmitz.

Weitere Termine für interessierte Schulen sind unter www.mint-mobil.de abrufbar. Für interessierte Lehrkräfte wird im September 2022 auch eine Fortbildung über das pädagogische Landesinstitut angeboten. Fotos: RS+/FOS Kaisersesch/Schmitz

Fotos: Das MINT-Mobil zu Gast an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus und Fachoberschule in Kaisersesch. (Fotos: RS+/FOS Kaisersesch/Schmitz)