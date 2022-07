Veröffentlicht am 18. Juli 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Schweitzer überreicht Förderbescheid für Schulgeldfreiheit an Naturwissenschaftliches Technikum Dr. Künkele in Landau

In den Gesundheitsfachberufen werden die dringend gebrauchten Fachkräfte im Gesundheitswesen ausgebildet, die eine enorme Bedeutung für die Versorgung der Menschen in Rheinland-Pfalz haben. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit mehr junge Menschen eine Ausbildung in den Gesundheits-fachberufen ergreifen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. „Mit der Abschaffung des Schulgeldes, das von Auszubildenden an privaten Gesundheitsschulen zu zahlen war, haben wir einen wesentlichen Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet“, betonte Arbeits- und Sozialminister Schweitzer.

Seit Juli 2022 setzt Rheinland-Pfalz die Schulgeldfreiheit in den Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen an den 16 Privatschulen im Land um. „Das ist für uns nicht nur eine Frage der Fachkräftesicherung, sondern auch der Wertschätzung. Wer sich in den Dienst der Gesellschaft stellt, um Menschen in Rheinland-Pfalz zu versorgen, darf dafür kein Schulgeld zahlen“, sagte Minister Alexander Schweitzer bei seinem Besuch zweier Gesundheitsschulen in Landau.

Gefördert werden Auszubildende in den Berufen der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Medizinische Bademeister und Masseure, Podologie sowie Medizinisch-technische (MTA) und Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA).

Auch das Naturwissenschaftliche Technikum Dr. Künkele in Landau (NTK) bildet junge Menschen in den MTA- und PTA-Berufen aus. Minister Alexander Schweitzer überreichte dem NTK in Landau heute persönlich den Förderbescheid des Landes Rhein-land-Pfalz. Das Land unterstützt die Gesundheitsschulen des NTK dieses Jahr mit einer Summe von insgesamt 245.000 Euro.

Wie stark junge Menschen in den Gesundheitsfachberufen von der Schulgeldfreiheit profitieren, berichteten bereits die Auszubildenden Lara Meuschel und Anna Klemm bei der Pressekonferenz zur Umsetzung der Schulgeldfreiheit im Mai 2022 in Mainz. Beide Schülerinnen des NTK waren auch heute beim Besuch des Arbeits- und Sozialministers anwesend und führten den Minister mit Mitschülerinnen und Mitschülern durch das Mikrobiologie- und Galenik-Labor.

Dr. Thomas Schäfer, Geschäftsführer und stellvertretender Schulleiter des Naturwissenschaftlichen Technikums Dr. Künkele in Landau, sagte: „Das NTK verzeichnete aufgrund der Schulgelderhebung in den letzten Jahren einen starken Rückgang der Schülerzahlen. Mit der Reform zur Schulgeldfreiheit sind die Rahmenbedingungen hergestellt, wieder mehr Schüler*innen in diesen systemrelevanten Bereichen auszubilden und dem Arbeitsmarkt zuzuführen.“

Mit der Schulgeldfreiheit erhofft sich auch das Land, dass sich mehr Personen für eine Ausbildung in Gesundheitsfachberufen entscheiden. „Ich freue mich, dass wir mit der Übernahme des Schulgeldes diesen jungen Menschen eine Ausbildung in ihrem Traumberuf ermöglichen können. Ziel ist es, die Gesundheitsfachberufe mit der Schulgeldfreiheit wieder so attraktiv zu machen, dass sich künftig noch mehr motivierte junge Menschen für eine Ausbildung entscheiden“, so Schweitzer abschließend.