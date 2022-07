Veröffentlicht am 18. Juli 2022 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Verkehrsunfall auf der L 307 – fünf Personen verletzt

Montagnachmittag, 18. Juli 2022, kam es gegen 15:00 Uhr auf der L 307 zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer befuhr die L 307 von Hilgert kommend in Richtung Höhr-Grenzhausen. Der Fahrer fuhr in eine angrenzende Bushaltestelle, um dort zu wenden. Beim Wendemanöver missachtete er die vorfahrtsberechtigte PKW-Führerin, die von Höhr-Grenzhausen nach Hilgert fuhr. Die Fahrerin des PKWs konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal in die Beifahrerseite des wendenden PKW. Alle Beteiligten wurden verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser zur weiteren ärztlichen Versorgung gebracht. Die Feuerwehr Höhr- Grenzhausen unterstützte mit zehn Wehrleuten die Maßnahmen am Unfallort. Quelle: Polizei