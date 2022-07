Veröffentlicht am 18. Juli 2022 von wwa

MITTELHOF – Waldbrand bei Mittelhof

Montagmittag, 18.Juli 2022, gegen 11.30 Uhr kam es zu einem Waldbrand in unmittelbarer Nähe des Baugebiets Blickhauserwald in Mittelhof. Nur wenige Meter vom Karweg entfernt hatten gut 30 Quadratmeter Boden und Unterholz Feuer gefangen. Die Löschzüge Schönstein und Wissen waren schnell vor Ort und konnten die Flammen löschen. Damit war auch ein Ausbreiten des Feuers auf dem völlig ausgetrockneten Waldboden unmöglich. In direkter Nähe befindet sich eine Bushaltestelle. Ob von dort aus mit brennenden Gegenständen hantiert worden ist, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Im Einsatz unter der Leitung des stellvertretenden Wissener Wehrführers Christian Schuh waren 30 Kräfte mit fünf Fahrzeugen. Dazu die Polizei und der DRK-Rettungsdienst. (bt) Fotos: Bernhard Theis