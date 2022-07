Veröffentlicht am 18. Juli 2022 von wwa

OBERLAHR – VALLENDAR – Westerwaldorchester Oberlahr wieder on Tour beim Schützenfest in Vallendar

Nachdem pandemiebedingt in den letzten zwei Jahren viele Proben und noch mehr Konzerte in der Region ausfallen mussten, freuten sich die Musiker aus Oberlahr mal wieder auf Reisen zu gehen. Schon etliche Male waren sie in Vallendar am Rhein zu Schützenfest angetreten. Am 17. Juli 2022 war es mal wieder soweit. Während die Schützen und ihre Gäste aus Bendorf, Urbar, Sayn und Ehrenbreitstein beim gemeinsamen Kirchgang waren, packten sie auf dem Rathausplatz ihre Instrumente aus. Noch eben den Soundcheck und dann ging es mit der gesamten Schützenfamilie dem Verbandsbürgermeister und dem Pastor durch die Ortschaft zum Schützenkönig.

Ein Kraftakt, bergauf bei gefühlt 36 Grad. Unter Sonnenschirmen ging es dann weiter für die Musiker und Sängerin Britta mit einem Programm aus Film und Unterhaltungsmusik. Unter den Gästen nicht nur Schützenkaiser, Prinzessinnen und Schülerprinzen, sondern auch ein echtes Blaublut, Prinz Kasimir von Sayn Wittgenstein. Bekannt durch Presse und Fernsehen, die über seine Traumhochzeit auf Schloss Sayn berichteten, wo neben den Schützen aus Sayn auch Deutschlands Hochadel zu Gast war. Der Prinz selbst Mitglied im Verein seiner Heimatgemeinde nahm am Nachmittag am Schießwettbewerb teil.

Die großen und kleinen Gäste auf dem Festgelände hatten bei schönstem Sommerwetter und guter Bewirtung viel Spaß und wenn es beim Seifenblasen pusten war. Nach einer gefühlten Ewigkeit waren alle froh mal wieder ohne Abstand und Maske Schützenfest feiern zu können. (mabe) Fotos: Marlies Becker