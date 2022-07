Veröffentlicht am 18. Juli 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Vogelschießen in Birken-Honigsessen geht in die 54. Runde

Am Samstag, 23. Juli 2022, ist es endlich wieder so weit: Nach drei Jahren Pause lädt die St. Hubertus Schützenbruderschaft Groß und Klein ein, um die neuen Majestäten auf der Birkener Höhe zu bestimmen, die die Bruderschaft durch die neue Schützenfestsaison führen sollen. Dies ist Anlass, um das vergangene Vogelschießen einmal Revue passieren zu lassen. So schoss etwa vor 50 Jahren Alban I. Klein den hölzernen Vogel am Uhlenberg von der Stange, damals noch an einem Sonntag. Seit einigen Jahren findet das Vogelschießen nun samstags statt und erfreut sich einer großen Beliebtheit auf der Birkener Höhe. Beim ersten Vogelschießen der Bruderschaft im Jahr 1969 fand dieses noch auf dem alten Kleinkaliber-Stand statt, seitdem hat sich die Schießsportstätte gewandelt und vergrößert. So lautete die Schlagzeile der Lokalzeitung damals noch „Im Juli fällt erster Vogel – „Hubertushütte“ fast fertig“.

Alle Mitglieder sind daher herzlich eingeladen, auch dieses Jahr wieder ihr Glück zu versuchen und können sich am Tag der Veranstaltung dazu anmelden. Auch für Kurzentschlossene ist der Beitritt und somit die Teilnahme am Wettkampf möglich.

Im Jugendbereich werden Bambini- (Jahrgänge 2012 und jünger), Schüler- (Jahrgänge 2005 und jünger) und Jungschützenmajestäten (Jahrgänge 2001 und jünger) ermittelt.

Das Vogelschießen beginnt traditionell mit dem Antreten der Schützen und Schützinnen an der Grundschule und anschließendem Marsch, natürlich unter Begleitung durch die Bergkapelle Vereinigung, zum Schießstand „Auf dem Uhlenberg“. Die Bergkapelle übernimmt auch die musikalische Gestaltung während des Vogelschießens, welches dann zu späterer Stunde mit dem DJ-Team von B&H Events ausklingen wird. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.