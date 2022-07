Veröffentlicht am 17. Juli 2022 von wwa

DERNBACH – Motocross Maschine in der Straße „Auf dem Beul“ entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14 auf 15. Juli 2022, zwischen 20:40 und 06:50 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in der Straße „Auf dem Beul“. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Garage eines Einfamilienhauses. Die Täter entwendeten dort eine Motocross Maschine, ein Fahrrad und mehrere Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei