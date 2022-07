Veröffentlicht am 17. Juli 2022 von wwa

NIEDERSCHELDERHÜTTE – Verkehrsunfall auf der B 62 in Niederschelderhütte –

Sonntagmorgen, 17. Juli 2022, gegen 08.42 Uhr ereignete sich in Mudersbach-Niederschelderhütte, auf der B 62, der Kölner Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hat sich der Unfall wie folgt zugetragen: Ein 23jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Sprinter die B 62 in der Ortslage Mudersbach- Niederschelderhütte aus Richtung Siegen kommend in Fahrtrichtung Kirchen. Ein 68jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung.

Ortsausgang Niederschelderhütte überkam den 23jährigen der sogenannte „Sekundenschlaf“ und sei Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch diese total beschädigt wurden. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Transporter mit der linksseitigen Schutzplanke, wurde abgewiesen und kam, etwa mittig der Fahrbahn, auf der Beifahrerseite liegend, zum Stillstand. Der Fahrer des Transporters sowie seine beiden Mitfahrer, aber auch der Pkw-Fahrer wurden verletzt. Quelle: Polizei