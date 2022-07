Veröffentlicht am 17. Juli 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Schweitzer wirbt für das erste Webinar der neuen Transformationsagentur: „Weiterbildung kann einfach sein!“

Am 20. Juli findet die erste digitale Veranstaltung der Transformationsagentur statt, die Beschäftigte, Selbstständige, Betriebe sowie Betriebs- und Personalräte dabei unterstützen soll, passende Weiterbildungsangebote, die dem Wandel der eigenen Arbeitswelt begegnen, zu identifizieren und wahrzunehmen.

„Beschäftigte und Unternehmen wissen natürlich, wie wichtig Qualifizierung in Zeiten des schnellen technologischen, ökologischen und demografischen Wandels ist. Dies zu wissen ist das eine, sich tatsächlich weiterzubilden das andere. Oft genug scheitert eine Qualifizierung schon alleine daran, dass Dinge unklar sind oder die Menschen nicht wissen, wo sie Antworten auf ihre offenen Fragen finden. Hier setzt die Transformationsagentur an und unterstützt“, erklärte Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer anlässlich des anstehenden ersten Webinars der neuen Agentur.

Was bedeutet die Transformation für meinen ganz persönlichen Weiterbildungsbedarf? Wie finde ich angesichts eines scheinbar unendlichen Angebots an Weiterbildung genau das richtige? Und nicht zuletzt: Wo bekomme ich dazu die passende Förderung? Die Beantwortung dieser Fragen ist aufgrund der Informationsfülle im Internet nicht immer einfach. Viele scheinbar komplexe Fragen lassen sich schnell und einfach klären, wenn man weiß, wo man suchen muss und wer bei der Suche unterstützen kann. Das Webinar setzt genau hier an und ist damit ein gutes Beispiel für das Rollenverständnis der Transformationsagentur: ein Lotse im Wandel. Die Agentur hat dabei den Anspruch, bei allen Veranstaltungen komprimierte und gut umsetzbare Praxistipps zu geben.

„Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch herzlich bei der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Rheinland-Pfalz-Saarland sowie beim Dienstleistungszentrum Handwerk bedanken, die unser Webinar mit ihrem Expertenwissen bereichern. Es ist unser gemeinsames Ziel, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern konkrete Schritte hin zu einer erfolgreichen Weiterbildung aufzuzeigen“, betonte Minister Schweitzer und lud alle Interessierten dazu ein, sich für das Webinar auf der Internetseite der Transformationsagentur anzumelden.

Das Webinar „Selbstgesteuert, on-the-job, digital gestützt – Weiterbildung einfach machen“ findet am Mittwoch, den 20. Juli 2022 von 10 bis 12 Uhr als Videokonferenz statt. Zielgruppen sind Beschäftigte, Selbstständige, kleine und mittelständische Betriebe, Betriebs- und Personalräte. Hier können Sie sich für das Webinar anmelden.