Veröffentlicht am 17. Juli 2022 von wwa

VERBANDSGEMEINDE KIRCHEN – Im September geht es mit dem Seniorenbeirat zweimal zur Burg Altena

Der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) lädt in diesem Jahr wieder zu seiner beliebten Tagesfahrt ein. Gleich zweimal geht es zum Museum Burg Altena – Ritter, Schmiede, Wandersleut‘. Der Ausflug findet am Dienstag, 13. September und noch einmal am Donnerstag, 15. September 2022 statt.

Die Burg Altena zählt zu den schönsten Höhenburgen Deutschlands und thront als Wahrzeichen über der Drahtzieherstadt im Märkischen Kreis. Seit 2014 transportiert ein Erlebnisaufzug die Gäste bequem und barrierefrei bis in den Oberen Burghof.

Das Denkmal von nationaler Bedeutung ist Sitz der ersten Jugendherberge der Welt, einer Gastronomie und zwei Museen mit überregionaler Anziehungskraft.

Der Seniorenbeirat bittet alle Interessierten, sich die Termine vorzumerken. Über die Abfahrtzeiten in den einzelnen Regionen und wo man sich anmelden kann, wird man noch rechtzeitig informieren.

Foto: Die Burg Altena ist Ziel der Tagesfahrt des Seniorenbeirats der VG Kirchen. (Fotos: Seniorenbeirat)