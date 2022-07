Veröffentlicht am 16. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Stadtmarketing präsentiert neue Neuwied-App – App für Touristisches, Events und Ausflugstipps soll wachsen

„Neuwied-App“ heißt die neue Smartphone-Anwendung, die sich ebenso an Gäste wie an Bürgerinnen und Bürger von Neuwied richtet. „Wir wollen zeigen, wie viel die Stadt zu bieten hat“, sagt die Projektverantwortliche im Amt für Stadtmarketing, Julia Kloos-Wieland.

Neben einer praktischen Übersicht der städtischen Events werden Wander- und Radtouren inklusive Navigationskarten, Erlebnis-Angebote und kulturelle Einrichtungen vorgestellt. Auswärtige können sich über die verschiedenen Stadtteile und Sehenswürdigkeiten informieren oder einen Blick ins Gastgeberverzeichnis werfen, um ihren Urlaub in Neuwied zu planen. Von der Anreise über Parkmöglichkeiten, den ÖPNV, Stadtführungen und eine Übersicht der öffentlichen Toilettenanlagen bis hin zu Notfallkontakten begleitet die Neuwied-App durch die Stadt.

„Wer eine Stadt besucht, erwartet übersichtliche Informationen“, weiß Petra Neuendorf aus ihrer langjährigen Erfahrung im Stadtmarketing. Doch die neue Neuwied-App kann mehr: Wer die Standort-Dienste seines Smartphones aktiviert und das entsprechende Modul der Anwendung aktiviert, wird beim Flanieren durch die Stadt auf Sehenswürdigkeiten hingewiesen und kann multimediale Inhalte dazu abrufen.

„Das funktioniert über das sogenannte Geofencing“, erläutert Julia Kloos-Wieland, die von Beginn an die Entwicklung des Programms begleitet. Sobald das Handy sich in einem bestimmten zuvor definierten Bereich befindet, wird auf dem Bildschirm mittels Push-Benachrichtigung angezeigt, dass es passende Inhalte in der Neuwied-App gibt. Mit einem Knopfdruck kann der Nutzer oder die Nutzerin die Inhalte aufrufen und Wissenswertes zum aktuellen Aufenthaltsort lesen, sehen oder hören.

„Es ist also gar nicht nötig, sich vorab genau zu überlegen, was man alles in Neuwied erleben möchte: Wer durch unsere Stadt spaziert, wird immer etwas entdecken – und die App unterstützt dabei dank Geofencing-Technologie“, sagt Kloos-Wieland.

Das ist bei Weitem nicht die einzige interessante Funktion, die gemeinsam mit den Programmierern entwickelt wurde. „Wir werden die App noch um einige Module ergänzen“, kündigt Oberbürgermeister Jan Einig an, ohne zu viel preisgeben zu wollen. „Wer die Neuwied-App installiert, darf mit regelmäßigen Aktualisierungen und Erweiterungen rechnen, die unsere schöne Stadt für Einheimische und Gäste multimedial erschließt“, erklärt Einig.

Ab sofort ist das Programm unter dem Suchbegriff „Neuwied-App“ in den App-Stores von Google und Apple verfügbar.