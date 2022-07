Veröffentlicht am 16. Juli 2022 von wwa

STADT WISSEN – Weitere Sperrungen wegen Kanalbauarbeiten in der Wissener Rathausstraße

Für die Erneuerung der Kanalleitungen in der Schulstraße und den Anschluss an die neuen Kanalleitungen in der Rathausstraße werden weitere Straßensperrungen in der Innenstadt notwendig. Die Bauarbeiten beginnen am 25. Juli 2022 mit den Sommerferien im Kreuzungsbereich Im Kreuztal – Schulstraße – Rathausstraße – Auf der Rahm. Auf Grund der umfassenden Bauarbeiten wird hier eine Vollsperrung notwendig. Damit ist eine Durchfahrt von Im Kreuztal über Auf der Rahm zur B62 und umgekehrt nicht mehr möglich. Die Arbeiten im Kreuzungsbereich sollen vor Beginn des neuen Schuljahres beendet sein. Dann wird nur noch der Straßenabschnitt der Schulstraße zwischen Am Biesem und Rathausstraße bis voraussichtlich Anfang September 2022 gesperrt. Zufahrtsmöglichkeiten zu den Wohnstätten und für Rettungsdienste sollen im Rahmen des Baufortschritts gewährleistet bleiben.