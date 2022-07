Veröffentlicht am 19. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Grundsteuerreform: Aktueller Vortrag in der VHS Neuwied

Seit Anfang des Monats müssen Millionen Wohnungs- und Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer in Deutschland Erklärungen zu ihrem Grundbesitz abgeben. Nicht nur das Steuerportal Elster ist damit überlastet. Viele fragen sich: Warum muss ich überhaupt Grundsteuer zahlen? Was ändert sich bei meiner Grundsteuer? Muss ich als Grundbesitzer selbst aktiv werden? Fragen über Fragen …

Die VHS Neuwied möchte Bürgerinnen und Bürgern fundierte Hilfestellung anbieten. Steuerberater Thomas Saidel hält am Donnerstag, 28. Juli, ab 18 Uhr im Amalie-Raiffeisen-Saal der VHS, Heddesdorfer Straße 30-33, einen Vortrag zum neuen Bewertungsverfahren. Saidel erläutert, wie sich die Grundsteuer für Ein- und Zweifamilienhäuser zusammensetzt, was beim Finanzamt einzureichen ist und wie Betroffene die Daten auch ohne Elsterzugang übermitteln können. Im Rahmen der Veranstaltung wird der Experte zur Veranschaulichung auch eine beispielhafte Steuerklärung erstellen.

VHS-Leiterin Jutta Günther unterstreicht: „Ich freue mich sehr, dass sich Thomas Saidel bereit erklärt hat, einen Vortrag zu diesem kontrovers diskutierten Thema zu halten. Er wird auch im Anschluss an die Veranstaltung für individuelle Fragen zur Verfügung stehen.“

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Anmeldungen sind via Homepage unter www.vhs-neuwied.de, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de oder telefonisch unter 02631/ 8025510 möglich.