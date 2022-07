Veröffentlicht am 16. Juli 2022 von wwa

VG KIRCHEN – Veranstaltung für Ratsmitglieder zum Thema Bauleitplanung gut besucht – Bauverwaltung der Verbandsgemeinde Kirchen geht neue Wege

„Wir sollten aufeinander zugehen, uns nicht entgegen treten.“ Mit dem Zitat von Fred Ammon eröffnete Tim Kraft als Leiter der Bauverwaltung die von circa 40 Ratsmitgliedern aus allen Ortsgemeinden gut besuchte Infoveranstaltung zum Thema „Bauleitplanung“. Damit wurde deutlich, dass es an diesem Abend nicht nur um das Baugesetzbuch gehen sollte, sondern auch um das Miteinander zwischen Politik und Verwaltung, um gemeinsam die anstehenden Herausforderungen positiv zu gestalten.

Zusammen mit Dag Irle und Sonja Krombach, die beide die Bauleitplanung in der Verbandsgemeinde inhaltlich betreuen, stellte Kraft eine breite Themenpalette vor. Die Tagesordnung führte von der Thematik der Planungshoheit der Kommunen, über Natura 2000, den Flächennutzungsplan, Beispiele des Bebauungsplans bis hin zu den Zielen der Bauleitplanung und den Aufgaben der Verbandsgemeinde im Unterschied zur Kreisverwaltung.

Damit man nicht zu theoretisch blieb, wurde an einem realen Projekt anschaulich dargestellt, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Bebauungsplan mitwirken. Das Beispiel zeigte sehr praxisnah was erreicht werden kann, wenn Politik und Verwaltung gemeinsam und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Im konkreten Fall konnten für die Ansiedlung eines Unternehmens mit ca. 30 Arbeitsplätzen große Hürden genommen werden. Es wurden die Baurechtsschaffung durch einen Bebauungsplan, eine Ausgleichsflächenbilanzierung, ein Entwidmungsverfahren beim Eisenbahnbundesamt sowie die Altlastenthematik und weitere Aspekte behandelt.

„Durch die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Rat und auch dem Bauamt der Kreisverwaltung Altenkirchen und hier insbesondere Ulrich Knoll konnten wir innerhalb von knapp dreizehn Monaten dem Bauherrn nicht nur den fertigen Bebauungsplan, sondern auch die Baugenehmigung überreichen“, führte Kraft aus.

Am Ende der Veranstaltung gab es noch Raum für Diskussionen und einen regen Austausch. Aufgrund der positiven Rückmeldungen plant man seitens der Bauverwaltung für das erste Quartal 2023 eine weitere Veranstaltung für Ratsmitglieder, die sich mit der Thematik der Klimafolgenanpassung in der Bauleitplanung befassen wird.

Foto: Die Bauverwaltung der VG Kirchen führte jetzt eine „Inhouse-Veranstaltung“ für Ratsmitglieder zur Bauleitplanung durch.