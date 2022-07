Veröffentlicht am 17. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Marktplatz und Pfarrer-Werner-Mörchen-Straße gesperrt

Der Französische Markt lockt am 23. und 24. Juli mit einem breit gefächerten Angebot auf dem Marktplatz in die Innenstadt. Das geht einher mit kleinen Einschränkungen für den Privatverkehr. So steht der Marktplatz von Freitag, 22. Juli, 18 Uhr, bis Sonntag, 24. Juli, 22 Uhr, nicht als Parkplatz zur Verfügung. Da das Makrgeschehen sich auch auf die Pfarrer-Werner-Mörchen-Straße ausdehnt, wird diese bereits ab Mittwoch, 21. Juli, 7 Uhr, gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag, 25. Juli, 10 Uhr.