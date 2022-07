Veröffentlicht am 15. Juli 2022 von wwa

KRETZHAUS – Radarkontrolle in der Asbacher Straße in Kretzhaus

Mittwochnachmittag, 13. Juli 2022, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz eine Radarkontrolle in der Asbacher Straße in Kretzhaus durch. Gemessen wurde der Verkehr in beiden Richtungen. Von insgesamt 1.597 Fahrzeugen waren 99 zu schnell unterwegs. Gegen die Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, das in den nächsten Wochen von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer geahndet wird. Die höchste Geschwindigkeit wurde mit 76 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Quelle: Polizei