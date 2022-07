Veröffentlicht am 15. Juli 2022 von wwa

LINZ (Rhein) – Sachbeschädigung an Pkw im Linzer Parkhaus

In der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochmorgen, 11 auf 12. Juli 2022, beschmierten unbekannte Täter einen im Linzer Parkhaus abgestellten Ford S-Max mit einem Farbstift. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei