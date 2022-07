Veröffentlicht am 16. Juli 2022 von wwa

MAINZ-NEUWIED – Lana Horstmann empfing Besuchergruppe in Mainz

Die SPD-Landtagsabgeordnete durfte eine ihrer diesjährigen Besuchergruppen in Mainz begrüßen. Die Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Neuwied sowie den Verbandsgemeinden Dierdorf und Puderbach freuten sich über ein umfangreiches Tagesprogramm. So hatten die Teilnehmenden nach ihrer Ankunft ausreichend Zeit, um die Mainzer Innenstadt und ihre Geschichte selbstständig zu erkunden, ehe in einer Informationsveranstaltung die Arbeit des Landtags und die Konstitution des Landes Rheinland-Pfalz umfangreich dargelegt wurden.

Den Höhepunkt des Ausflugs bildete der Besuch der laufenden Plenarsitzung, durch den die Bürgerinnen und Bürger parlamentarische Beratungen und den Mainzer Politik-Betrieb hautnah miterleben konnten.

Abgerundet wurde der politische Informationsausflug durch einen angeregten Austausch über landes- und kreispolitische Themen. So nutzte die Besuchergruppe die Gelegenheit, um mit der Landtagsabgeordneten unter anderem über den aktuellen Zustand der Arbeitsmarkt- und Ausbildungssituation, eine zeitgemäß ausgerichtete Hochschulpolitik, über mögliche Katastrophenvorsorgemöglichkeiten sowie über Schulen und Kitas zu sprechen.

„Es ist wichtig, den Menschen Ort und Arbeitsweise unserer rheinland-pfälzischen Landespolitik zugänglich und unsere Demokratie so nah wie möglich erlebbar machen zu können. Für das Interesse aller Mitfahrerinnen und Mitfahrer bedanke ich mich herzlich und freue mich schon auf die nächste Gelegenheit, um Interessierte in Mainz begrüßen zu dürfen“, so die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann.