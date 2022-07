Veröffentlicht am 15. Juli 2022 von wwa

BERLIN – Aktiv-Wettbewerb 2022 gestartet – Erwin Rüddel ruft Initiativen im Wahlkreis zur Bewerbung auf

Der Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ startet in die nächste Runde und freut sich auf zahlreiche kreative Bewerbungen. Darauf weist der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel hin. „Gesucht werden bundesweit vorbildliche zivilgesellschaftliche Projekte, die sich in der Praxis bewährt haben, überwiegend ehrenamtlich getragen werden und sich für Demokratie, Toleranz und Integration stark machen. Auch das Thema Willkommensgesellschaft steht in diesem Jahr im Fokus. Und von denen gibt es in der Region meines Wahlkreises viele“, ergänzt der Parlamentarier.

Rüddel weist darauf hin, dass auch Initiativen gegen Gewaltprävention, Extremismus sowie Antisemitismus, welche couragiert Haltung beziehen, die Wettbewerbsbedingungen erfüllen. Die Preistragenden können sich über Geldpreise von bis zu 10.000 Euro sowie eine verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit freuen. Bewerbungsschluss ist der 30. September 2022.

Der Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ wird alljährlich vom Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt ausgeschrieben. Infos zu den Teilnahmebedingungen gibt es unter www.buendnis-toleranz.de

„Ich weiß, dass es auch in meinem Wahlkreis Initiativen gibt, die sich engagiert der Thematik widmen und speziell die möchte ich zur Teilnahme an diesem wichtigen Wettbewerb ermuntern und aufrufen“, bekräftigt Erwin Rüddel.