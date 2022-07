Veröffentlicht am 15. Juli 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neu trifft Neu – MdEP Lucke vereinbart enge Zusammenarbeit mit dem SPD-Kreisverband Altenkirchen

Der neu gewählte, geschäftsführende SPD-Kreisvorstand Altenkirchen traf sich mit dem neuen SPD-Europabgeordneten für die Region, Karsten Lucke. Lucke, der zum 11. Januar 2022 die Nachfolge des Europaabgeordneten Norbert Neuser angetreten hat und dessen Wahlkreis der benachbarte Westerwaldkreis ist, freute sich über die Gelegenheit, sich vorzustellen und über die künftige Zusammenarbeit sprechen zu können. Fachpolitisch ist der Abgeordnete in die Fußstapfen seines Vorgängers getreten und hat dessen Sitze im Entwicklungsausschuss sowie im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten übernommen. Neu hinzugekommen ist seine Mitgliedschaft im Sonderausschuss zu den Erkenntnissen aus der COVID-19-Pandemie und Empfehlungen für die Zukunft.

Neben der Ausschussarbeit im Europäischen Parlament liegt Lucke aber vor allem der Kontakt und der Austausch mit den Menschen aus seinem Wahlkreis am Herzen. „Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund des furchtbaren Angriffskrieges in der Ukraine, und der damit einhergehenden großen Sorge der Menschen über die Folgen“, so Karsten Lucke. Jetzt gelte es umso mehr, die Einigkeit Europas als Stützpfeiler in dieser beunruhigenden Situation zu stärken. Der SPD-Kreisvorstand nahm das Angebot der engeren Zusammenarbeit und des intensiven Austausches mit dem Europaabgeordneten sehr gerne an. „Europa ist für die Menschen leider gefühlt oft weit weg.

Es ist daher unsere gemeinsame Aufgabe, die Bedeutung Europas für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt und Frieden deutlich zu machen“, so Co-Kreisvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die Projekte des Europäischen Sozialfonds, von denen auch der Kreis Altenkirchen profitiert, sind es beispielsweise, die Arbeitslosigkeit vor Ort reduzieren, für Zukunftsperspektiven und für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen. Der SPD-Kreisvorstand wird daher diese Projekte besuchen und über die Vorteile berichten. „Vor allem liegt es uns am Herzen, die Idee eines in Vielfalt geeinten Europas an junge Menschen und damit die kommenden Generationen heranzutragen“, so Co-Kreisvorsitzender Jan Hellinghausen, der mit den im Kreis Altenkirchen aktiven Jusos dazu in den Austausch gehen wird.

„Am besten versteht man Europa und europäische Politik, wenn man sie aktiv gestaltet oder wenn man sie erlebt“, bestätigte Karsten Lucke, der gerade in der Bildungsarbeit sehr viel Erfahrung durch seine langjährige Tätigkeit als Leiter des Europahauses in Bad Marienberg mitbringt. „Gerne lade ich auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Altenkirchen einmal zu einer politischen Informationsfahrt nach Brüssel oder Straßburg ein“, schloss er am Ende des Austauschs das Gespräch. Der SPD-Kreisverband nahm das Angebot gerne an und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Karsten Lucke für die europäische Idee.