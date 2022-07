Veröffentlicht am 15. Juli 2022 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Ausbildungsmesse auf dem Luisenplatz zeigt Chancen auf – Zu der Veranstaltung am Mittwoch hatten die Handwerkskammer (HwK) Koblenz, die Regionalstelle Neuwied der Industrie und Handelskammer Koblenz (IHK) und die Agentur für Arbeit Neuwied gemeinsam eingeladen.

Endlich den Traumjob finden: Neuwieder Ausbildungsmesse zeigt Chancen auf. Welche Chance bietet eine duale Ausbildung? Wo gibt es freie Stellen? Wie läuft der Bewerbungsprozess ab? Und welcher Beruf passt zu mir? Diese und weitere interessante Fragen wurden im Rahmen der ersten „Neuwieder Ausbildungsmesse“ beantwortet. 40 Stände boten Informationen über Handel Handwerk Industrie und Pflegeberufe. Ob in der Logistik bei der Sparkasse bei Stadt und Stadtwerken in der Kreisverwaltung oder im Krankenhaus könnte der Traumjob warten, denn es sind überall noch Ausbildungsplätze frei. Hunderte junge Schulabgänger nahmen die Gelegenheit war sich zu informieren. Landrat Hallerbach, OB Einig und Kristina Kutting ließen sich bei einem gemeinsamen Rundgang informieren und waren begeistert von dem Andrang an den 40 Ständen. Mehr waren leider bei der Planung im Januar diesen Jahres nicht möglich. So mancher Betrieb, der gerne mitgemacht hätte, ging da bei der Bewerbung leer aus. Nach dem Erfolg dieser Veranstaltung wird die Messe im nächsten Jahr sicher noch mehr Aussteller bekommen, denn nicht nur die Innenstadtbelebung nimmt mit so einer Aktion, Fahrt auf, auch dem Fachkräftemangel in der Region könnte mit der Ausbildung von Berufsneulingen entgegen gewirkt werden. (mabe) Fotos: Marlies Becker