LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus für Mittwoch, 13. Juli 2022, Stand: 15 Uhr – Drei Todesfälle im Kreis – 38.853 Infektionen im Kreis seit Pandemie-Beginn bestätigt – Hospitalisierungsinzidenz bei 5,95

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen weist am 13. Juli drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Pandemie aus: Es handelt sich um eine 80-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf, einen 78-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und einen 91-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 38.853 Menschen positiv auf eine Infektion getestet. Als geheilt gelten 35.123 Personen. 3.585 Menschen sind derzeit positiv getestet. In stationärer Behandlung mit Corona-Infektion befinden sich 15 Frauen und Männer. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz gibt das LUA mit 5,95 an.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Hospitalisierung (landesweit): 5,95

7-Tage-Inzidenz (landesweit): 694,1

7-Tage-Inzidenz Kreis: 727,4

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 38.853

Veränderung zum 12. Juli: + 286

Aktuell Infizierte: 3.585

Geheilte: 35.123

Verstorbene: 145

in stationärer Behandlung: 15

Die Zahlen für die Verbandsgemeinden:

Altenkirchen-Flammersfeld: 10.710

Betzdorf-Gebhardshain: 7.611

Daaden-Herdorf: 5.457

Hamm: 3.855

Kirchen: 7.420

Wissen: 3.800

Teststellen

Eine Liste der aktuellen Teststationen in Rheinland-Pfalz (mit Suchfunktion) führt das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unter: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/

Seit dem 30. Juni gilt eine neue Corona-Testverordnung des Bundes. Das Ziel: Testkapazitäten sollen noch gezielter eingesetzt werden. Bürgerinnen und Bürger haben weiterhin unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf kostenlose Bürgertests, je nach Testzweck wird allerdings eine Selbstbeteiligung fällig. Alle Fragen und Antworten hierzu hat das Bundesgesundheitsministerium zusammengestellt:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html

Impfstelle Westerwald-Sieg: Impfungen an jedem ersten Donnerstag im Monat

Impfungen sind und bleiben der wichtigste Schlüssel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die kommunale Impfstelle Westerwald-Sieg in Hachenburg bietet Corona-Schutzimpfungen für Erwachsene und Jugendliche ab dem Alter von zwölf Jahren an. Es finden Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) statt. Geimpft wird derzeit jeden ersten Donnerstag im Monat.

Wichtig: Eine Anmeldung über das Impfportal des Landes ist erforderlich (www.impfen.rlp.de). Mitzubringen sind:

ein Lichtbildausweis

der Nachweis über bereits erfolgte Corona-Schutzimpfungen

der Impfpass (wenn vorhanden)

bei Minderjährigen muss ein/eine Erziehungsberechtigte/r dabei sein.

Die Impfstelle Westerwald-Sieg befindet sich in der früheren Graf-Heinrich-Realschule in Hachenburg (Am Schwimmbad 2), sie ist barrierefrei erreichbar. In unmittelbarer Nähe gibt es ausreichend Parkplätze. Vom Parkplatz aus sind es etwa 200 Meter Fußweg bis zum Eingang. Darüber hinaus sind weiterhin die Impfbusse des Landes unterwegs (Termine: https://corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/). Impfungen finden natürlich auch weiterhin bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in der Region statt.